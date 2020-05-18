Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В СБУ не объявили подозрение Стерненко, а признали потерпевшим

Комментариев: 5
Стерненко считает, что ему собирались объявить о подозрении в убийстве, но СБУ испугалась активистов.
Активист Сергей Стерненко
Активист Сергей Стерненко
скриншот

18 мая сотрудники Службы безопасности Украины сообщили активисту Сергею Стерненко о том, что ему присвоен статус потерпевшего в деле о драке в Одессе в 2018 году, в результате которой был убит Иван Кузнецов. Об этом он сообщил возле здания СБУ, сообщает издание “Страна“.

Читай также: СБУ расследует дело Стерненко как убийство

“Я на сто процентов уверен, про это говорят и наши внутренние источники в Офисе Генпрокурора и СБУ, что по состоянию на сегодня, мне должны были сообщить о подозрении по статьи 115 - умышленное убийство, и только потому, что вы сюда пришли, вы тут собрались во время карантина, только из-за этого они не предъявили мне подозрение, - сказал Стрененко.

Напомним, 18 мая Стерненко вызвали на допрос в СБУ по делу о поножовщине в Одессе 24 мая 2018 года. Тогда у Стерненко произошел конфликт с двумя мужчинами возле его дома. В результате один из них (Иван Кузнецов) получил смертельное ножевое ранение и скончался на месте, другому (Ивану Кузнецову) удалось убежать. Сам Стерненко заявил, что его “пытались убить“, и он оборонялся.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ktrvbcffer    18.05.2020, 11:49
Оценка:  -22
ktrvbcffer
В недостранах всегда так.
Биговномир,а как это может быть что Иван Кузнецов был убит на месте,но ему удалось убежать?Вы сами вообще читаете что пишете,тупые выблядки?
Септемберг    18.05.2020, 11:47
Оценка:  +2
Септемберг
Круто.Сам снимал,что гонится ,потом в спину ножиком несколько раз..
utKING    18.05.2020, 11:34
Оценка:  +1
utKING
да уже надоели ..... этим бредом
mtervvvga    18.05.2020, 11:33
Оценка:  -20
mtervvvga
У страны,где власть боится кучки оголтелого проплаченного быдла,нет будущего.СБУ-Сборище Бесполезных Ушлёпков!
alexin777    18.05.2020, 11:21
Оценка:  +3
alexin777
браво СБУ

и наградить
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь