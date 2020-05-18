В СБУ не объявили подозрение Стерненко, а признали потерпевшим

Стерненко считает, что ему собирались объявить о подозрении в убийстве, но СБУ испугалась активистов.

18 мая сотрудники Службы безопасности Украины сообщили активисту Сергею Стерненко о том, что ему присвоен статус потерпевшего в деле о драке в Одессе в 2018 году, в результате которой был убит Иван Кузнецов. Об этом он сообщил возле здания СБУ, сообщает издание “Страна“.

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“Я на сто процентов уверен, про это говорят и наши внутренние источники в Офисе Генпрокурора и СБУ, что по состоянию на сегодня, мне должны были сообщить о подозрении по статьи 115 - умышленное убийство, и только потому, что вы сюда пришли, вы тут собрались во время карантина, только из-за этого они не предъявили мне подозрение, - сказал Стрененко.



Напомним, 18 мая Стерненко вызвали на допрос в СБУ по делу о поножовщине в Одессе 24 мая 2018 года. Тогда у Стерненко произошел конфликт с двумя мужчинами возле его дома. В результате один из них (Иван Кузнецов) получил смертельное ножевое ранение и скончался на месте, другому (Ивану Кузнецову) удалось убежать. Сам Стерненко заявил, что его “пытались убить“, и он оборонялся.

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