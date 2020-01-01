Криклия вызывают в Раду из-за подозрительного аукциона на еду в "Интерсити"

Народные депутаты, члены парламентского подкомитета железнодорожного транспорта вызывают "на ковер" министра инфраструктуры Владислава Криклия. Чиновник, который в последнее время стал фигурантом нескольких коррупционных скандалов, должен дать объяснения по подозрительным результатам аукциона Укрзализныци на выбор поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити".

Результаты аукциона вызывают сомнения и депутаты планируют изучить этот вопрос подробнее, сообщил УНН член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович.

"По сути того, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая оказывала кейтеринговые услуги фирме своего же владельца была допущена (к участию в аукционе - ред.). А об этом пишут СМИ. Ну, вот как так странно?", - сказал он.

Накануне в конкурсе на выбор подрядчика, который должен кормить миллионы пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +", победила компания "Гринед". Она предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение филиалу УЗ "Украинская железнодорожная скоростная компания" в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента. Никому неизвестная фирма без опыта и с оффшорным корнями "обошла" таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко".

Кроме того, "Гринед" имеет связь с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в УЗШК и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.