Пляжи откроют, несмотря на карантин, - Ляшко

Минздрав даст разрешение на открытие пляжного сезона.

Эти летом в Украине откроется пляжный сезон, несмотря на карантинные ограничения и пандемию COVID-19. Об этом главный санврач Виктор Ляшко рассказал в ходе брифинга 18 мая.

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Медик отметил, что украинские инфекционисты подтвердили, что соленая морская вода и солнечный ультрафиолет уничтожают возбудителя COVID-19, поэтому смогут ходить на море этим летом. Откроются и речные пляжи так как, по словам Ляшко, в речках с проточной водой инфицироваться коронавирусом сложно.



"Наши рекомендации для посещения пляжей. Не нужно посещать пляжи людям из группы риска, это люди старше 60 лет, а также люди с хроническими болезнями. Также нужно будет придерживаться безопасной дистанции от других людей — больше двух метров. И придерживаться правил личной гигиены — мыть руки, кашлять только в салфетку или в локтевой сгиб. Все, кто будет обслуживать и помогать проводить хорошо отдых должны носит маску на лице", - добавил Ляшко.

Напомним, Ляшко ответил, когда в Украине разрешат массовые мероприятия.

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