Кулеба: Мы разработали стратегию деоккупации Крыма

Глава МИД рассказал о планах на Крым.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработанной Киевом так называемой стратегии "деоккупации" Крыма.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Передо мной на столе лежит документ, который подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием "Стратегия деоккупации Крыма, - рассказал Кулеба.

При этом министр отметил, что стратегия будет детально изучена экспертами и доработана, в случае необходимости.

После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, мы проведем более широкие консультации и с другими органами власти, и с внешними экспертами, и с общественностью, - добавил он.

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Глава ведомства сознался, что у него до сих пор "нет ответа на вопрос, каким должен быть окончательный формат этого документа".

Должен ли он остаться документом МИД, и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО. Посмотрим, - добавил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а крымские татары и этнические украинцы вернутся туда после деоккупации полуострова.

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