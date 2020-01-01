"Кабмин занимается самообманом", - мэр Днепра о работе транспорта

По мнению Бориса Филатова, запрет на проезд в общественном транспорте является "симулякром".

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, то не намерен полностью запускать общественный транспорт до соответствующего решения Кабинета министров. При этом он считает, что Кабмин занимается "самообманом", так как общественный транспорт в городах работает, просто по спецпропускам. Об этом Филатов рассказал в интервью "Радио Свобода".

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"Нет, однозначно это невозможно. Потому что это – компетенция Кабмина. Вы прекрасно помните историю с Анатолием Бондаренко в Черкассах. И это закончилось целой кучей уголовных дел. Поэтому мы можем только просить нас услышать Кабмин. Вы знаете, были заявления со стороны харьковских коллег по этому поводу. И мэр Киева Виталий Кличко говорил о метро... Я не собирался и не собираюсь самовольно запускать общественный транспорт, но я выражаю свою открыто публичную позицию и солидарен с коллегами, давайте перестанем заниматься самообманом", - сказал он.

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Филатов отметил, что транспорт работает по спецпропускам в первую очередь для работников критически важных объектов инфраструктуры.



"Мы выдали 140 тысяч пропусков. У нас тут очереди растянулись на два квартала, чтобы получить эти спецпропуска. После ослабления карантина 11 мая к нам пришли и стали в очередь все предприниматели, ФЛП, которым было разрешено уже открыть площадки и так далее. То есть они также нуждаются в этих спецпропусках. Мы довыдали еще 50 тысяч. Довыдаем, скажем так. Представьте себе пассажиропоток в 200 тысяч. Фактически общественный транспорт работает. То есть это симулякр по большому счету", - отметил городской голова.

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