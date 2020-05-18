Зеленский привел к власти десятки друзей и знакомых: список

Комитет избирателей Украины составил список бывших коллег, друзей и знакомых президента, которые получили госдолжности.

В течение первого года президентства Владимира Зеленского более 30 человек, которые ранее профессионально сотрудничали с ним, были знакомыми, друзьями или родственниками президента или его окружения получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в “Студии Квартал 95“. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

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Эти лица назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, либо были избраны на должности народных депутатов Украины.

При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно во время пребывания на должности Зеленского получили значительный толчок в карьере.

Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что “политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину“, однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному, - отмечают в КИУ.

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Так, в Офисе президента должности получили:

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер “Студии Квартал 95“) - первый заместитель председателя Офиса президента;

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала “Слуга народа“) - заместитель руководителя Офиса президента;

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор “Студии Квартал 95“) - первый помощник президента;

Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию “Студии Квартал 95“) - руководитель департамента информационной политики Офиса президента.

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В органах государственной безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель “Студии Квартал 95“) - глава Службы безопасности Украины;

Сергей Сивохо (креативный продюсер “Студии Квартал 95“) - советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (уже уволен);

Владислав Бухарев (по данным СМИ, муж сценаристки “Студии Квартал 95“ и знакомый Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ;

Александр Пашков (по данным СМИ, человек бухгалтера “Студии Квартал 95“) - директор департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны.

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В других государственной структурах, в том числе органах центральной исполнительной власти:

Марина Кудерчук (сотрудничала со “Студией Квартал 95“ в Запорожье) - председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;

Сергей Борзов (по данным СМИ, человек народного депутата Борзовой, экс-директор команды КВН “Сборная Украины“) - руководитель Государственного управления делами;

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы “Студии Квартал 95“) - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой “Студии Квартал 95“ Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка;

Ирина Копайгора (по данным СМИ, дочь преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины;

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи с “Студией Квартал 95“) - заместитель министра внутренних дел.

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Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента) - народный депутат Украины;

Юрий Корявченков (актер “Студии Квартал 95“) - народный депутат Украины;

Александр Кабанов (сценарист, ООО “Квартал 95“) - народный депутат Украины;

Максим Ткаченко (руководитель ООО “Квартал-Концерт“) - народный депутат Украины;

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО “Квартал 95“) - народный депутат Украины;

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО “Квартал 95“) - народный депутат Украины;

Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН “Три толстяка“) - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

Николай Стефанчук (брат Стефанчука) - народный депутат Украины;

Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским) - народный депутат Украины;

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую “Лигу смеха“ на Волыни) - народный депутат Украины;

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок “Лиги смеха“ и КВН) - народный депутат Украины;

Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качуры предоставляла услуги “Студии Квартал 95“) - народный депутат Украины;

Владимир Воронов (по данным СМИ, имел профессиональный опыт сотрудничества с “Квартал-концертом“) - народный депутат Украины;

Роман Грищук (руководитель студии “Мамахохотала“) - народный депутат Украины;

Ирина Борзова (по данным СМИ, дочь продюсера “Лиги Смеха“) - народный депутат Украины;

Александр Скичко (телеведущий, актер, имел дружественные знакомства с “Студией Квартал 95“) - народный депутат Украины.

Напомним, к середине мая рейтинг Зеленского упал ниже 40%. Еще три недели назад поддержка президента была выше этой психологической отметки.

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