Треть украинцев считает, что ситуация с COVID-19 в стране улучшилась

Появились данные свежего исследования.

По состоянию на середину мая 36% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине существенно не изменилась, примерно столько же жителей страны - 35% - уверены, что она улучшается.

Читай также: Зеленский привел к власти десятки друзей и знакомых: список

Об этом сказано в исследовании Социологической группы “Рейтинг”.

В период с 12 по 13 мая социологи опросили 3 000 респондентов старше 18 лет из разных регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Согласно результатам опроса, за последние две недели количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с COVID-19, уменьшилось почти втрое (с 44% до 17%).

Читай также: Сивохо обвинил ВСУ в мародерстве на Донбассе

35% респондентов считают, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. 24-25 апреля так считало всего 15% респондентов. Еще 36% полагают, что ситуация не меняется (в апреле - 33%).

Более того, треть населения (32%) оценивает направление движения Украины как правильное, а половина (51%) - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Положительно развитие страны оценивают молодые респонденты, которые также являются сторонниками президента страны Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Результаты исследования Рейтинг

Результаты исследования Рейтинг

Результаты исследования Рейтинг

Напомним, если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то действующий глава государства получил бы менее 40% голосов избирателей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.