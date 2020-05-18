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Треть украинцев считает, что ситуация с COVID-19 в стране улучшилась

Комментариев: 1
Появились данные свежего исследования.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на середину мая 36% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине существенно не изменилась, примерно столько же жителей страны - 35% - уверены, что она улучшается. 

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Об этом сказано в исследовании Социологической группы “Рейтинг”.

В период с 12 по 13 мая социологи опросили 3 000 респондентов старше 18 лет из разных регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 

Согласно результатам опроса, за последние две недели количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с COVID-19, уменьшилось почти втрое (с 44% до 17%).

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35% респондентов считают, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. 24-25 апреля так считало всего 15% респондентов. Еще 36% полагают, что ситуация не меняется (в апреле - 33%).

Более того, треть населения (32%) оценивает направление движения Украины как правильное, а половина (51%) - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Положительно развитие страны оценивают молодые респонденты, которые также являются сторонниками президента страны Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Результаты исследования
Результаты исследования
Рейтинг

Результаты исследования
Результаты исследования
Рейтинг

Результаты исследования
Результаты исследования
Рейтинг

Напомним, если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то действующий глава государства получил бы менее 40% голосов избирателей.

 

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Теги: соцопрос, коронавирус, вирус
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Комментариев (1)
kerrohhop    18.05.2020, 13:15
Оценка:  -22
kerrohhop
Когда уменьшается количество тестирований,автоматически"у меньшается"количество больных.СМИ про первое могут не говорить,в отличие от второго.Это в итоге создаёт иллюзию об улучшении общей ситуации.А это чревато.Скоро убедимся.
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