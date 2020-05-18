Зеленский: Люди выходят на работу, и им нужно дать возможность добираться

В Украине власти могут запустить работу общественного транпорта.

Во время очередного этапа ослабления карантина в Украине может быть запущен общественный транспорт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 мая, пишет ОП.

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В частности, премьер Денис Шмыгаль также рассказал о том, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта.

Если уж решили открывать транспорт, то надо позволить местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности, - подчеркнул Владимир Зеленский

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В это же время глава МОЗ Максим Степанов заявил о том, что ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. Например, проводится мало тестирований.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса по состоянию на 18 мая.

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