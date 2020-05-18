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Зеленский: Люди выходят на работу, и им нужно дать возможность добираться

Комментариев: 1
В Украине власти могут запустить работу общественного транпорта.
Людям нужно дать возможность как-то добираться на работу - считает президент
Людям нужно дать возможность как-то добираться на работу - считает президент
ОП

Во время очередного этапа ослабления карантина в Украине может быть запущен общественный транспорт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 мая, пишет ОП

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В частности, премьер Денис Шмыгаль также рассказал о том, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта.

Если уж решили открывать транспорт, то надо позволить местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности, - подчеркнул Владимир Зеленский

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В это же время глава МОЗ Максим Степанов заявил о том, что ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. Например, проводится мало тестирований. 

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса по состоянию на 18 мая.

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Теги: Владимир Зеленский, коронавирус, карантин, общественный транспорт
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Комментариев (1)
Woodbrother    18.05.2020, 13:08
Оценка:  -1
Woodbrother
Запуск транспорта - огромный риск. Второго такого карантина народ явно не выдержит.
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