Нардепу “Слуги народа” Бардиной угрожали, - Яременко

Нардеп рассказал детали дела и сообщил, что его коллега намерена обратиться в полицию.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Марина Бардина собирается обращаться в полицию в связи с распространением в Телеграм-канале угроз в ее адрес, а также ее персональных данных.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее коллега нардеп Яременко.

По словам Яременко, все началось с постановления ВРУ о Второй мировой войне, которое было отклонено Верховной Радой. Нардеп отметил, что данное постановление было хорошо сбалансированным, а также отражало очень умеренную попытку нового, украинского, взгляда на историю Второй мировой войны и ее значение для украинцев.

Не приняли, так и не приняли. Это мало что меняет и в Украине, и тем более в истории Второй мировой войны. Однако кому-то показалось мало победы. В этот же день Телеграм-канал, авторы которого не скрывают своего членства во фракции партии "слуга народа", в буквальном смысле выс ... ли грязный хамский пост против моей коллеги Марины Бардиной, которая выполняла свой профессиональный долг, докладывая с парламентской трибуны решения комитета, который одобрил текст постановления о Второй мировой войне, - написал Яременко.

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Также нардеп отметил, что прямые угрозы в адрес нардепа являются основанием для возбуждения уголовного дела.

Удивляться хамству существ, которые боязливо скрывают в Телеграм-канале свои имена, поливая разного рода грязью коллег по парламенту, фракции и партии, явно не стоит. Но на этот раз уроды переплюнули сами себя. Пост содержит открытые угрозы в адрес Марины, а также раскрывает личную информацию о ней. Знаю, что Марина собирается обращаться по этому поводу в полицию. Поддерживаю это обращение. И дело не в том, что закон защищает народного депутата от любого давления за выполнение профессиональных обязанностей и защищает право говорить свободно с трибуны Верховной Рады .... Просто речь идет о правонарушениях, совершенными представителями партии власти. Это недопустимо с любой точки зрения. Кроме того, мы хорошо помним, кто поджег Рейхстаг и как начинался нацизм. Разрешить поджечь Верховную Раду нельзя, - добавил нардеп.

Напомним, в дом “слуги народа” на Закарпатье бросили “коктейль Молотова”. Речь идет о доме нардепа Михаила Лабы.

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