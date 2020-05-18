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Патрульные Борисполя отказались от взятки

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Копы отказались от получения неправомерного вознаграждения.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В понедельник, 18 мая, патрульные Борисполя отказались от дачи неправомерного вознаграждения.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Отмечается, что патрульные остановили водителя автомобиля марки Daewoo Lanos на улице Новой в Борисполе. Оказалось, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Между тем, водитель не хотел, чтобы копы оформили протокол. Чтобы избежать ответственности, нарушитель предложил патрульным 100 долларов.

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Полицейские отказались от денег, оформили на водителя административный протокол по ч.1 ст.130 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. На место инцидента также вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, должник по алиментам пытался подкупить пограничницу в Краковце. Видимо, мужчине не хватило денег на выплату алиментов.

 

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Теги: взятка, полиция, патрульные
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Комментариев (1)
МаксимУм    18.05.2020, 14:13
Оценка:  0
МаксимУм
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