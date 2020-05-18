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Украинцы назвали лучшего президента за годы независимости

Комментариев: 15
Социологи выяснили, кого из шести президентов независимой Украины люди считают лучшим, и чье правление было эпохой застоя.
С 1991 года в Украине сменилось 6 президентов
С 1991 года в Украине сменилось 6 президентов
фотоколлаж

Лучшим президентом за всю историю независимости украинцы считают Леонида Кучму. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг“ в течение 12-13 мая 2020 года.

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Так, лучшим президентом Украины Кучму называют 20% опрошенных. Действующего главу государства Владимира Зеленского таковым считают 16% украинцев. За первого президента независимой Украины Леонида Кравчука высказались 13% респондентов.

В рейтинге лучше президентов Украины Петра Порошенко оказался лишь на 4 месте с 12% голосов. Сразу за ним следует Виктор Янукович с 9%. Меньше всех на президентском посту украинцам понравился Виктор Ющенко: его лучшим главой государства считают лишь 6% опрошенных.

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В то же время, 14% респондентов ответили, что ни один из украинских президентов не тянет на звание лучшего, еще 10% - затруднились ответить.

За Кучму и Януковича чаще высказывались жители юго-восточных областей, за Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука – люди старшего возраста.

ratinggroup.ua

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Эпохой развития в Украине опрошенные чаще всего называли период президентства Кучмы и Зеленского. Периодом застоя – годы правления Ющенко, периодом упадка – президентство Януковича и Порошенко.

Как отмечают  социологи, жители Востока и Юга чаще давали отрицательные оценки периоду правления президентов Ющенко и Порошенко. А вот жители Запада и Центра чаще оценивали как упадок времена Януковича.

ratinggroup.ua

Напомним, к середине мая рейтинг Зеленского упал ниже 40%. Еще три недели назад поддержка президента была выше этой психологической отметки.

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Теги: Зеленский, Порошенко, Янукович, Ющенко, Кучма, Кравчук, президент, рейтинг, опрос, социологи
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Комментариев (16)
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Лис@7777777    18.05.2020, 14:50
Оценка:  -22
Лис@7777777
Хряк и пьянь поросёнко пришёл к власти в результате переворота, так что не может считаться легитимным президентом
korvin_ral    18.05.2020, 14:35
Оценка:  -3
korvin_ral
Кучма ? Серьезно ? Человек отказавшийся от ядерного оружия.
ftb1    18.05.2020, 14:38
Оценка:  -2
ftb1
Это было требование амеров, так что без вариантов.
БРОКЕР_666    18.05.2020, 14:47
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
во-первых не кучма а кравчук, а во-вторых на тот момент ЯО было не актуально, т.к. кнопка запуска находилась в кремляндии
kerrohhop    18.05.2020, 14:28
Оценка:  -21
kerrohhop
Рейтинг здравомыслящих людей:
1.Кучма.
2.Янукович.
3.Кра вчук.
4.Ющенко.
5.Зеленский.
6.Пи дopoшенко.
kerrohhop    18.05.2020, 14:25
Оценка:  -22
kerrohhop
Брехня!Лучший Президент-это наш любимый сладенький коррупционно-кровавый синячок Пердо Алекхyевич Пидopoшенко!А кто с этим не согласен тот агент Кремля и полковник ФСБ!)))))))))))))))
ftb1    18.05.2020, 13:57
Оценка:  -6
ftb1
Все эти презыдэнты лишь аватары байденов, волкеров и прочих маккейнов.
Lyonya-Space    18.05.2020, 13:48
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Капец, какой у нас народ...
Президент, при котором сформировался украинский бандитский олигархат, сплелась мощнейщая коррупционная паутина - считается лучшим?!....
Lyonya-Space    18.05.2020, 13:49
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Я бы его поставил на последнее место, или предпоследнее, уступив дно овощу.
БРОКЕР_666    18.05.2020, 13:57
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
а второе место ваще писец - клоун
Потому_что    18.05.2020, 13:46
Оценка:  +3
Потому_что
Ющенко это вообще не президент, благодаря ему Украина и потеряла последнее..
Lyonya-Space    18.05.2020, 13:50
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Ющ - просто тряпка, купленная регионалами.
ftb1    18.05.2020, 13:58
Оценка:  -7
ftb1
Точнее - амеровская затычка.
Woodbrother    18.05.2020, 13:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Фигня а не опрос. 100% фигня.
МаксимУм    18.05.2020, 13:50
Оценка:  -2
МаксимУм
Здесь ты прав. 49% застой при потрошенко... Это не правда, при нём магазины рошен открывались каждый день.
colavova    18.05.2020, 14:56
Оценка:  0
colavova
в каждом подъезде))
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