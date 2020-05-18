Украинцы назвали лучшего президента за годы независимости

Социологи выяснили, кого из шести президентов независимой Украины люди считают лучшим, и чье правление было эпохой застоя.

С 1991 года в Украине сменилось 6 президентов фотоколлаж

Лучшим президентом за всю историю независимости украинцы считают Леонида Кучму. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг“ в течение 12-13 мая 2020 года.

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Так, лучшим президентом Украины Кучму называют 20% опрошенных. Действующего главу государства Владимира Зеленского таковым считают 16% украинцев. За первого президента независимой Украины Леонида Кравчука высказались 13% респондентов.

В рейтинге лучше президентов Украины Петра Порошенко оказался лишь на 4 месте с 12% голосов. Сразу за ним следует Виктор Янукович с 9%. Меньше всех на президентском посту украинцам понравился Виктор Ющенко: его лучшим главой государства считают лишь 6% опрошенных.

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В то же время, 14% респондентов ответили, что ни один из украинских президентов не тянет на звание лучшего, еще 10% - затруднились ответить.

За Кучму и Януковича чаще высказывались жители юго-восточных областей, за Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука – люди старшего возраста.

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Эпохой развития в Украине опрошенные чаще всего называли период президентства Кучмы и Зеленского. Периодом застоя – годы правления Ющенко, периодом упадка – президентство Януковича и Порошенко.

Как отмечают социологи, жители Востока и Юга чаще давали отрицательные оценки периоду правления президентов Ющенко и Порошенко. А вот жители Запада и Центра чаще оценивали как упадок времена Януковича.

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Напомним, к середине мая рейтинг Зеленского упал ниже 40%. Еще три недели назад поддержка президента была выше этой психологической отметки.

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