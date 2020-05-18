"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, то Лукьяновское СИЗО едет к тебе" - отметил министр.

Министр юстиции Денис Малюська проинспектировал питание в Лукьяновском СИЗО. Об этом он написал в Facebook.

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По словам министра, приготовленный для заключенных обед привезли прямо в ведомство. Малюська подчеркнул, что поваров о проверке не предупреждали.

“Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно же, не предупреждали). Коллеги взяли еду из общей посуды“ - отметил министр.

Денис Малюська похвалил кашу и мясом и раскритиковал борщ.

Борщ или что там такое не очень, долго такой я есть не буду. Планирую такую проверку периодически повторять. Чувствую, питание в СИЗО улучшится - подытожил министр

"Прекрасно": Малюська проверил еду из Лукьяновского СИЗО Денис Малюська/Фейсбук

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Напомним, Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению людей самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных. Он также отметил, что готов взять таких людей на работу.

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