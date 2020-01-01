Главу Минздрава вызывают в Раду на отчет по коронавирусу

В пятницу министр Степанов будет отчитываться перед депутатами о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 22 мая. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета в понедельник, 18 мая, пишет Укринформ.

Читай также: В Минздраве рассказали, как закрытие метро спасло Украину от пандемии

“Ни одна депутатская фракция или группа не предложила тему для Часа вопросов к правительству. Поэтому, если не возражаете, я предлагаю заслушать министра здравоохранения относительно текущей ситуации борьбы с коронавирусом“, - отметил спикер.

Напомним, министр Степанов заявил, что Украина каждые десять дней может переходить на другой этап карантина. Но для этого эпидемиологическая ситуация должна соответствовать определенным критериям.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.