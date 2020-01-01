В Мелитополе опрокинулась маршрутка: видео ДТП показали в сети

На перекрестке столкнулись легковушка и маршрутное такси, которое от удара опрокинулось.

Водитель легковушки выехал на красный кадр из видео

В понедельник, 18 мая, в Мелитополе Запорожской области произошло ДТП с участием маршрутного такси, которое в результате столкновения с легковушкой опрокинулось на бок.

Читай также: На Киевщине три человека погибли при столкновении легковушки с деревом

Как пишет “РИА-Мелитополь“, ДТП произошло на перекрестке улиц Ломоносова и Гризодубовой. Водитель легкового автомобиля Ford выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где и протаранил маршрутку марки Mersedes.

В микроавтобусе помимо водителя находилось двое пассажиров. К счастью, обошлось без серьезных травм, и госпитализация никому не понадобилась.

Читай также: При ДТП в США погибло 14 собак

В отношении водителя автомобиля Ford (1986 года рождения, жителя Запорожского района) составлен протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Напомним, в Киеве в ночь на понедельник произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля и такси. Машины столкнулись на перекрестке улиц Луговая и Автозаводская.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.