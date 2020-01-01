Выходные дни в июне 2020 года: Сколько будем отдыхать

В следующем месяце украинцев ждет два дополнительных выходных.

В июне 2020 года украинцев ожидают 20 рабочих дней и 10 выходных.

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К календарным выходным прибавится Троица, которую отмечают 7 июня. Праздник приходится на воскресенье, соответственно, выходной будет перенесен на понедельник, 8 июня.

Еще один длительный уикенд придется на 27-29 июня. Дело в том, что в понедельник 29 числа вся страна будет отмечать День Конституции.

В июне 2020 года в Украине также отмечают День защиты детей (1 июня), День журналистов (6 июня) и День таможенника (25 июня).

Ранее сообщалось о том, что 22 мая в столице возможен запуск работы наземного общественного транспорта.

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