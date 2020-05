США призвали РФ немедленно вернуть Крым Украине

Позиция США по вопросу российской оккупации Крыма остается неизменной: Соединенные Штаты требуют от России немедленно вернуть Украине контроль над полуостровом. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в заявлении к 76-й годовщине депортации крымских татар.

Американский дипломат отметила, что депортация привела к страданиям и смерти многих тысяч крымских татар, и эта травма усугубляется нынешними действиями Российской Федерации.

От имени США она также призвала Россию прекратить причинять новые страдания жителям Крыма, остановить призыв крымчан в свои вооруженные силы и немедленно вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

