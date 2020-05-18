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США призвали РФ немедленно вернуть Крым Украине

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Американские дипломаты выступили с официальным заявлением по поводу годовщины депортации крымских татар.
США призвали РФ уйти из Крыма
США призвали РФ уйти из Крыма
кадр из видео

Позиция США по вопросу российской оккупации Крыма остается неизменной: Соединенные Штаты требуют от России немедленно вернуть Украине контроль над полуостровом. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в заявлении к 76-й годовщине депортации крымских татар.

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Американский дипломат отметила, что депортация привела к страданиям и смерти многих тысяч крымских татар, и эта травма усугубляется нынешними действиями Российской Федерации.

Соединенные Штаты не признают и не признают аннексию Крыма Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия вернет полуостров под контроль Украины. Наше обязательство по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимым, - заявила Квин.

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От имени США она также призвала Россию прекратить причинять новые страдания жителям Крыма, остановить призыв крымчан в свои вооруженные силы и немедленно вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым - это Украина, - резюмировала Квин.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а крымские татары и этнические украинцы вернутся туда после деоккупации полуострова.

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Теги: Крым, Россия, США, крымские татары
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Комментариев (1)
ftb1    18.05.2020, 15:00
Оценка:  0
ftb1
А эта Квин не хочет вместе с Зе почтить память жертв геноцида американских индейцев и чё-то они там даже не считаются коренным народом.
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