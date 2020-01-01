Чернобыль оживает после пожаров: впечатляющие кадры

Появились фото из Чернобыля.

Чернобыльская зона активно восстанавливается после лесных пожаров, которые уничтожали ее больше месяца. Отмечается, что из-за поджогов сухой травы пострадал Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник с его уникальной флорой и фауной.

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На Facebook-странице заповедника опубликовали впечатляющие фото обновленного Чернобыля с хештегом #Зеленим_по_чорному.

На кадрах видно, как природа возобновляется и вытесняет черноту пожаров зелеными ветками деревьев.

Чернобыль после пожара facebook.com/zapovidnyk2018/by Denis Vishnevskiy

Природа восстанавливается facebook.com/zapovidnyk2018/by Denis Vishnevskiy

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Также показали фото останков сгоревшего села Иловница, которое люди оставили еще в 1986-м.

Сгоревшее село Иловница facebook.com/zapovidnyk2018/by Denis Vishnevskiy

Природа восстанавливается везде. Верхушки деревьев покрылись зелеными ветками, а покров черной земли наконец-то зазеленел.

Земля и деревья начинают зеленеть facebook.com/zapovidnyk2018/by Denis Vishnevskiy

Появились яркие кадры Чернобыля facebook.com/zapovidnyk2018/by Denis Vishnevskiy

Напомним, в Зоне ЧАЭС построят хранилище ядерных отходов. Отработанное ядерное топливо украинских АЭС будут хранить в Чернобыле.

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