Чернобыль оживает после пожаров: впечатляющие кадры
Чернобыльская зона активно восстанавливается после лесных пожаров, которые уничтожали ее больше месяца. Отмечается, что из-за поджогов сухой травы пострадал Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник с его уникальной флорой и фауной.
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На Facebook-странице заповедника опубликовали впечатляющие фото обновленного Чернобыля с хештегом #Зеленим_по_чорному.
На кадрах видно, как природа возобновляется и вытесняет черноту пожаров зелеными ветками деревьев.
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Также показали фото останков сгоревшего села Иловница, которое люди оставили еще в 1986-м.
Природа восстанавливается везде. Верхушки деревьев покрылись зелеными ветками, а покров черной земли наконец-то зазеленел.
Напомним, в Зоне ЧАЭС построят хранилище ядерных отходов. Отработанное ядерное топливо украинских АЭС будут хранить в Чернобыле.
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