Снайпера ФСБ участвовали в убийстве военного ВСУ на Луганщине - ОГП

По данным штаба ООС, группа снайперов ФСБ РФ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

Офис Генерального прокурора Украины расследует участие снайперов ФСБ РФ в обстрелах позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Правоохранители получили видеоматериалы, подтверждающие участие снайперов центра специального назначения ФСБ в преступлении на востоке Украины. Следствие устанавливает полные анкетные данные российских граждан для их идентификации и предъявления подозрения.



Расследуются обстоятельства гибели военного ВСУ и огнестрельного ранения еще одного украинского военнослужащего в результате снайперского обстрела позиций ВСУ в районе н. п. Новотошковское Попаснянского района Луганской области.

Напомним, на Донбассе ранены двое военных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram