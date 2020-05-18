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Снайпера ФСБ участвовали в убийстве военного ВСУ на Луганщине - ОГП

Комментариев: 2
По данным штаба ООС, группа снайперов ФСБ РФ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Офис Генерального прокурора Украины расследует участие снайперов ФСБ РФ в обстрелах позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Правоохранители получили видеоматериалы, подтверждающие участие снайперов центра специального назначения ФСБ в преступлении на востоке Украины. Следствие устанавливает полные анкетные данные российских граждан для их идентификации и предъявления подозрения.

Расследуются обстоятельства гибели военного ВСУ и огнестрельного ранения еще одного украинского военнослужащего в результате снайперского обстрела позиций ВСУ в районе н. п. Новотошковское Попаснянского района Луганской области.

Напомним, на Донбассе ранены двое военных.

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Комментариев (2)
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hyerwwser    18.05.2020, 16:21
Оценка:  -1
hyerwwser
Я вам больше скажу.Стрелял лично сам Путин.А Шойгу с Лавровым подносили ему патроны!
Extraterrestre    18.05.2020, 16:00
Оценка:  0
Extraterrestre
скорее бы этот плешивый недоносок подох уже....
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