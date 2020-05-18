В 50% случаев непонятно, как человек подхватил коронавирус – ЦОЗ

По данным Центра общественного здоровья, каждый второй случай заражения остается без эпидемического анамнеза.

В Украине в половине случаев заражения коронавирусом не удается установить, где именно заразилась человек. Об этом в интервью “Украинской правде“ рассказал глава Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин.

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По его словам, в 30% случаев заражение происходит при тесном контакте с человеком, у которого подтвержден коронавирус. 8% случаев – это путешествие за границу. Но в 50% случаи установить тип передачи инфекции не удается.

Неустановленный тип передачи инфекции – это когда либо не удалось собрать эпидемический анамнез, то есть человек не помнит, с кем он контактировал, или он находился в местах массового скопления людей, где мог быть больной человек. Или, например, человек имел много контактов по работе, и точно сказать или определить, с кем именно из подтвержденных случаев он контактировал, невозможно, - пояснил Кузин.

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Также глава ЦОЗ заверил, что с первого же дня появления в Украине ПЦР-тестов для всех лиц, имевших симптомы или признаки коронавируса, либо контактировавших с больными, было доступно такое тестирование.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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