Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В 50% случаев непонятно, как человек подхватил коронавирус – ЦОЗ

Комментариев: 1
По данным Центра общественного здоровья, каждый второй случай заражения остается без эпидемического анамнеза.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

В Украине в половине случаев заражения коронавирусом не удается установить, где именно заразилась человек. Об этом в интервью “Украинской правде“ рассказал глава Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин.

Читай также: Иммунитет к коронавирусу нашли в крови, собранной до начала вспышки

По его словам, в 30% случаев заражение происходит при тесном контакте с человеком, у которого подтвержден коронавирус. 8% случаев – это путешествие за границу. Но в 50% случаи установить тип передачи инфекции не удается.

Неустановленный тип передачи инфекции – это когда либо не удалось собрать эпидемический анамнез, то есть человек не помнит, с кем он контактировал, или он находился в местах массового скопления людей, где мог быть больной человек. Или, например, человек имел много контактов по работе, и точно сказать или определить, с кем именно из подтвержденных случаев он контактировал, невозможно, - пояснил Кузин.

Читай также: Главу Минздрава вызывают в Раду на отчет по коронавирусу

Также глава ЦОЗ заверил, что с первого же дня появления в Украине ПЦР-тестов для всех лиц, имевших симптомы или признаки коронавируса, либо контактировавших с больными, было доступно такое тестирование.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ЦОЗ, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
hyerwwser    18.05.2020, 17:12
Оценка:  -21
hyerwwser
Если вы не понимаете каким образом у людей происходит заражение,то какого хера вы советуете всем как им лучше защищаться,а как нет?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь