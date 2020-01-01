Украина выдала Грузии одного из ключевых лидеров "ИГИЛ"

Цезарь Тохосашвили находился в розыске Интерпола.

Украина выдала Грузию одного из главарей террористической организации “Исламское государство“ Цезаря Тохосашвили, который был задержан сотрудниками СБУ в Киеве еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщили в Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

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“В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по “красному циркуляру“ Интерпола“, - отметили в ведомстве.



Установлено, что в 2015 году Тохосашвили прибыл в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск. Там он вступил в ИГИЛ. Боевик тесно контактировал с другими влиятельными руководителями ИГИЛ - Тарханом Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани), и с Ахмедом Чатаевым.



За членство и участие в террористической организации Тохосашвили грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Житомире был задержан ИГИЛовец с российским паспортом.

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