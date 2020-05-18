В центре Мариуполя человека водили на поводке
Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
В центре Мариуполя Донецкой области горожане сняли видео, как неизвестный мужчина вел на поводке человека. Соответствующая новость опубликована на сайте города.
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Итак, человек на четвереньках и в поводке вместе с неизвестным перешли пешеходный переход. После мужчина встал и пошел нормальным способом.
Горожане обратились в полицию по данному инциденту. Будет проведена проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Днепре бойцовский пес сорвался с поводка и покусал людей.
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