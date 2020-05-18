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В центре Мариуполя человека водили на поводке

Комментариев: 3
Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
Полиция выяснит подробности происшествия
Полиция выяснит подробности происшествия
Скриншот

В центре Мариуполя Донецкой области горожане сняли видео, как неизвестный мужчина вел на поводке человека. Соответствующая новость опубликована на сайте города.

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Итак, человек на четвереньках и в поводке вместе с неизвестным перешли пешеходный переход. После мужчина встал и пошел нормальным способом.

Горожане обратились в полицию по данному инциденту. Будет проведена проверка. 

 

Ранее сообщалось о том, что в Днепре бойцовский пес сорвался с поводка и покусал людей.

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Теги: Мариуполь, человек, поводок
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Комментариев (3)
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src_fever    18.05.2020, 17:38
Оценка:  -22
src_fever
Таких фото в Польше полно , поляки с нерабами ходят.
hyerwwser    18.05.2020, 17:25
Оценка:  -22
hyerwwser
Типичный"нераб",коих 90% в нашей недостране.
rombel    18.05.2020, 17:39
Оценка:  -1
rombel
в раиське?
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