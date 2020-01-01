Григорий Мамка: ВСК по футбольным полям Павелко предоставит обществу исчерпывающие ответы

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследует возможные факты нарушения и злоупотребления президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием решила продолжить свою работу на 6 месяцев и обратиться к ВРУ для вынесения соответствующего постановления.



14 мая при утверждении промежуточного текста отчета о полугодовой деятельности ВСК, заместитель председателя ВСК народный депутат Григорий Мамка заметил, что много сведений и фактов требуют дополнительного изучения. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Украины.



В частности, из-за карантина не была проведена проверка реализации программы строительства футбольных полей в течение второго года. Более 10 областей Украины не предоставили ВСК в полном объеме всю документацию относительно строительства спортивных площадок в рамках этой бюджетной программы.



“ВСК приняло решение о необходимости проведения Госаудитслужбой государственного финансового аудита реализации упомянутой бюджетной программы Строительства футбольных полей с искусственным покрытием в 2017-2018 годах. Однако аудит пока не был проведен из-за того, еще органы государственного финансового контроля в 30 июня 2020 находятся в процессе преобразования в Офис финансового контроля“, - отметил Григорий Мамка.



Григорий Мамка подчеркнул, что больше, чем полтора года правоохранительные органы фактически ничего не делали по уголовным делам. После того, как начала работу ВСК, следствие немного сдвинулось с “мертвой точки“. Насколько известно, было предъявлено подозрение гендиректору “ФФУ Продакшн“, но на какой стадии производства, факты исследуются - пока не известно. Вопиющим фактом стало то, что ВСК выявило конфликт интересов между руководством НАБУ и САП и фигурантами расследования. Соответствующее обращение от ВСК уже направлено на Генпрокурора.



“Этого не достаточно и общество до сих пор не получило ответа от правоохранителей о наличии или отсутствии фактов коррупции на сотни миллионов бюджетных средств, - подчеркивает депутат. - Именно поэтому большинством голосов принято решение о продолжении работы ВСК. Я убежден, что результатом работы ВСК будут четкие ответы обществу о том, какие были факты коррупции, куда делись миллионные бюджетные средства и кто к этому причастен“