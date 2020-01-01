В Киевской зенитно-ракетной бригаде крали топливо десятками тонн – ОГП

Руководство военной части промышляло масштабными кражами топлива.

В ходе совместной операции Нацполиции и ГБР, под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона по подозрению в систематическом разворовывании военного имущества в крупных размерах задержаны трое военнослужащих 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

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По данным следствия, в состав преступной группы входили заместитель командира по тылу – начальник тыла и начальник службы горюче-смазочных материалов воинской части, а также двое гражданских лиц – водитель тягача и частный предприниматель. Только за период с марта по май текущего года правоохранители задокументировали 4 факта вывоза из воинской части членами этой группы более 60 тонн топлива стоимостью более 1,3 млн грн. Его сбывали на АЗС в Васильковском и Белоцерковском районах Киевской области.

В сообщении отмечается, что в рамках уголовного производства установлено, что группа действовала на протяжении 2018-2020 годов и присвоила военного имущества на ориентировочную сумму более 10 млн грн. Сумма ущерба пока проверяется.

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При вывозе 15 тонн горючего из воинской части трое членов группы задержаны военной прокуратурой Киевского гарнизона совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции и следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (хищение военнослужащими военного имущества путем злоупотребления служебным положением).

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Правоохранителями проведено 20 санкционированных судом обысков. Во время обыска у организатора преступной группы обнаружено и изъято более 50 тысяч долларов США.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины расследует участие снайперов ФСБ РФ в обстрелах позиций украинских военных на Донбассе. Правоохранители получили видеоматериалы, подтверждающие участие снайперов центра специального назначения ФСБ в преступлении на востоке Украины.

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