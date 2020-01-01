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В МОН рассказали, как будут проведены экзамены и зачеты в Украине

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В Министерстве порекомендовали ставить зачеты по итогам текущей работы.
Замглавы МОН Егор Стадный
Замглавы МОН Егор Стадный
Скриншот

В Министерстве образования и науки Украины разъяснили, как проводить зачеты и экзамены в условиях карантина. Об этом рассказал замглавы МОН Егор Стадный в понедельник, 18 мая.

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По словам чиновника, если преподаватель знаком со студентами и работал с ними до карантина, то в вопросах зачетов стоит подходить по итогам текущей работы. Поэтому преподаватели могут принимать решения на свой выбор в зачетах. 

В принципе на зачетах как преподаватели мы не ожидаем, что картинка кардинально поменяется - отметил он

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При этом Стадный подчеркнул, что экзамены необходимо проводить обязательно. Чиновник порекомендовал преподавателям и студентам перед проверкой знаний протестировать средства связи. 

Для экзаменов, конечно же ситуация иная. Там есть большой вес самого экзамена. Соответственно, его нужно проводить, - заявил он

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Стадный отметил, что если в ходе сдачи экзамена произошел технический сбой, то его необходимо зафиксировать, например, сфотографировать. 

Ранее сообщалось о том, что учебный год в школах закончится дистанционно.

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Теги: МОН, карантин, экзамен, зачет
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