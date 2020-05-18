В Одессе обвалилась часть пятиэтажного дома: Подробности

В доме 1890 года постройки обвалилась стена с первого по пятый этаж.

В Одессе по улице Торговой частично обвалился пятиэтажный дом. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 18 мая.

Информации о пострадавших на данный момент нет

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По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что обвалилась стена дома с первого по пятый этаж. Жильцов срочно эвакуировали. Спасатели разбирают завалы.

К спасательным работам привлечены 9 единиц техники и 42 человека личного состава.

Причины обвала стены неизвестны

По информации издания Думская, в доме разрушены три квартиры, а под завалами могут находиться люди. В частности, в доме заселено 30 квартир и прописан 41 человек.

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“В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС «Порто-Франковский» пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что на Киевщине из-за взрыва газа рухнула часть жилого дома.

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