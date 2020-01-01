COVID: На Буковине впервые за много дней нет жертв

Больше чем 600 человек по области выздоровели с начала пандемии, за последние сутки таких 25 пациентов.

Больше всего инфицированных в областном центре facebook.com/cvODA

В Черновицкой областной госадминистрации заявили, что за прошедшие сутки впервые за долгое время не выявили смертей от COVID-19, сообщает пресс-центр ОГА.

"За сутки на Буковине впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев через коронавирус", - говорится в сообщении.

При этом выздоровевших в регионе за сутки насчитывается 25 человек, они дважды получили отрицательный результат теста. Всего с COVID-19 выздоровели 634 человека в области.

В больницы вчера госпитализировали 10 человек. На сегодня в больницах области находятся 590 человек. Из них в 272 пациентов подтверждено коронавирус, остальные - с подозрением. При этом 62 пациента в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 45, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6.

За весь период эпидемии в Черновицкой области подтверждено 2713 случаев заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерли 110 человек.

Больше всего инфицированных в Черновцах - 939 человек.

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