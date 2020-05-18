Стало известно, сколько людей покинули Крым с 2014 года

На фоне оттока из Крыма проукраинского населения Россия активно переселяет на полуостров своих граждан.

За время оккупации Российской Федерацией с 2014 года Крым вынуждено покинули почти 48 тысяч человек. В то же время РФ активно осуществляет колонизацию полуострова, переселяя туда своих граждан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины со ссылкой на заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

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По его словам, начиная с 2014 года на полуострове вновь возобновились преследования крымскотатарского народа по религиозным убеждениям, а также из-за их несогласия с оккупацией.

“Невыносимые условия проживания, многочисленные незаконные обыски, задержания, лишения свободы обусловливают коренной народ полуострова оставлять Крым. Более 48 тысяч граждан были вынуждены покинуть оккупированную территорию Крыма и переместиться на подконтрольную правительству Украины территорию“, - отметил Мамедов.

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В то же время, по данным украинской прокуратуры, РФ осуществляет активную колонизацию территории полуострова. За время оккупации страна-агрессор прямо или косвенно переместила со своей территории почти 73 тысячи своих граждан на оккупированную полуостров.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, такие действия России содержат признаки нарушений статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, в соответствии с которой запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а крымские татары и этнические украинцы вернутся туда после деоккупации полуострова.

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