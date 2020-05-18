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Стало известно, сколько людей покинули Крым с 2014 года

Комментариев: 10
На фоне оттока из Крыма проукраинского населения Россия активно переселяет на полуостров своих граждан.
"Зеленые человечки" в Крыму
"Зеленые человечки" в Крыму
wikimedia.org

За время оккупации Российской Федерацией с 2014 года Крым вынуждено покинули почти 48 тысяч человек. В то же время РФ активно осуществляет колонизацию полуострова, переселяя туда своих граждан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины со ссылкой на заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

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По его словам, начиная с 2014 года на полуострове вновь возобновились преследования крымскотатарского народа по религиозным убеждениям, а также из-за их несогласия с оккупацией.

“Невыносимые условия проживания, многочисленные незаконные обыски, задержания, лишения свободы обусловливают коренной народ полуострова оставлять Крым. Более 48 тысяч граждан были вынуждены покинуть оккупированную территорию Крыма и переместиться на подконтрольную правительству Украины территорию“, - отметил Мамедов.

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В то же время, по данным украинской прокуратуры, РФ осуществляет активную колонизацию территории полуострова. За время оккупации страна-агрессор прямо или косвенно переместила со своей территории почти 73 тысячи своих граждан на оккупированную полуостров.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, такие действия России содержат признаки нарушений статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, в соответствии с которой запрещается осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Напомним, президент Владимир Зеленский в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Украины, а крымские татары и этнические украинцы вернутся туда после деоккупации полуострова.

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Теги: Крым, Офис генпрокурора, Россия, аннексия Крыма
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Комментариев (10)
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hyerwwser    18.05.2020, 18:50
Оценка:  -21
hyerwwser
Про российский Крым неинтересно.Лучше напишите сколько милионов человек за 6 лет после победы долбойебизма по причине"выносимой"жизни покинули пределы нашей псевдонезависимой квазистраны.
alexin777    18.05.2020, 18:52
Оценка:  -1
alexin777
да ты ватник

это же победа - безвиз
alexin777    18.05.2020, 18:49
Оценка:  -1
alexin777
Новости по теме: Джемилев: комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму
"Они создают условия, при которых коренные жители вынуждены покидать полуостров, и заселяют его людьми, лояльными к себе. Например, 250 тыс. человек они привезли из Донецка и Луганска, этих ватников, многие
alexin777    18.05.2020, 18:44
Оценка:  0
alexin777
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что Россия переселила в Крым около 140 тысяч россиян.
alexin777    18.05.2020, 18:43
Оценка:  0
alexin777
С начала аннексии Крыма Россия переместила на полуостров около 500 тысяч россиян, заявила заместитель постпреда президента Украины Тамила Ташева.
Глод    18.05.2020, 18:43
Оценка:  -1
Глод
Навряд ли россиян насильно переселяют в Крым. Думаю, они сами туда едут.
alexin777    18.05.2020, 18:41
Оценка:  0
alexin777
Россия украдкой переселила в оккупированный ею Крыму уже около миллиона своих граждан.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
alexin777    18.05.2020, 18:39
Оценка:  -1
alexin777
а писали Чубаров и Джемилев 500 000

так кто брешет
whitewo    18.05.2020, 18:48
Оценка:  -2
whitewo
То есть сам факт переселения туда россиянских оккупантов неоспорим? Это прекрастно.
alexin777    18.05.2020, 18:51
Оценка:  -1
alexin777
АХЗ

мне с Киева не видно

а цифири читай ыше
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