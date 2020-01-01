"Не по прописке": В Украине разрешили голосовать по месту проживания
Беженцы из неподконтрольных территорий смогут принять участие в предстоящих местных выборах. ЦИК приняла соответствующее решение, которое вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Новый порядок допускает участие в выборах всех граждан Украины вне зависимости от места их регистрации (прописки).
Читай также: Как выписать человека из квартиры в Украине: Документы, сроки
“Этот Порядок направлен на реализацию избирательных прав как внутренне перемещенных лиц, так и других избирателей, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации“ - говорится в сообщении.
Теперь каждый сможет изменить свой избирательный адрес. Для этого необходимо обратиться в Государственный реестр избирателей и подать соответствующее заявление в бумажной иди электронной форме.
Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют внедрить новый способ регистрации места жительства.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram