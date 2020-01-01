"Не по прописке": В Украине разрешили голосовать по месту проживания

Соответствующее постановление ЦИК вступит в силу 1 июля 2020 года.

Беженцы из неподконтрольных территорий смогут принять участие в предстоящих местных выборах. ЦИК приняла соответствующее решение, которое вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Новый порядок допускает участие в выборах всех граждан Украины вне зависимости от места их регистрации (прописки).

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“Этот Порядок направлен на реализацию избирательных прав как внутренне перемещенных лиц, так и других избирателей, которые по определенным причинам вынуждены проживать не по месту своей регистрации“ - говорится в сообщении.

Теперь каждый сможет изменить свой избирательный адрес. Для этого необходимо обратиться в Государственный реестр избирателей и подать соответствующее заявление в бумажной иди электронной форме.

Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют внедрить новый способ регистрации места жительства.

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