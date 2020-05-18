В Украине запустили базу данных об опасной продукции

База опасной непищевой продукции включает информацию о детских товарах, стройматериалах, моющих средствах, медицинских изделиях и других потенциально опасных товарах.

В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины заявили о запуске всеукраинской базы опасной непищевой продукции Увага. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на сайте можно проверить, безопасна ли та или иная продукция.

База Увага включает следующие категории товаров:

детские товары;

строительные изделия и материалы;

промышленные изделия и оборудование,

топливо

медицинские изделия,

моющие средства

электрические и электронные приборы;

пиротехнические изделия.

При этом сайт имеет три раздела: потребителям, бизнесу и органам рыночного надзора.

Кроме того, на сайте базы можно узнать, как покупать товары он-лайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной продукции, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для продажи товаров на рынке Украины, полезные ссылки для инспекторов и прочее.

На сайте также указаны контактные данные всех органов рыночного надзора и сферы их полномочий, что позволит каждому без лишних проблем обратиться в соответствующий орган за помощью или советом, сообщили в Минэкономики.

Ранее ученые сообщали, что бытовые товары опасны для здоровья мужчин. Химикаты, содержащиеся в бытовых товарах, оказывают опасное воздействие на половые клетки человека.

Напомним, ранее ученые заявили, что регулярное использование чистящих средств во время уборки квартиры повышает риск нарушения работы легких.

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