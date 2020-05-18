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В Украине запустили базу данных об опасной продукции

Комментариев: 1
База опасной непищевой продукции включает информацию о детских товарах, стройматериалах, моющих средствах, медицинских изделиях и других потенциально опасных товарах.
Покупатели смогут проверить безопасность товаров
Покупатели смогут проверить безопасность товаров
golosagorodov.info

В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины заявили о запуске всеукраинской базы опасной непищевой продукции Увага. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на сайте можно проверить, безопасна ли та или иная продукция.

База Увага включает следующие категории товаров:

  • детские товары;
  • строительные изделия и материалы;
  • промышленные изделия и оборудование,
  • топливо
  • медицинские изделия,
  • моющие средства
  • электрические и электронные приборы;
  • пиротехнические изделия.

При этом сайт имеет три раздела: потребителям, бизнесу и органам рыночного надзора.

Кроме того, на сайте базы можно узнать, как покупать товары он-лайн безопасно, что делать в случае приобретения опасной продукции, куда обращаться в случае нарушения прав покупателя, какие документы нужны для продажи товаров на рынке Украины, полезные ссылки для инспекторов и прочее.

На сайте также указаны контактные данные всех органов рыночного надзора и сферы их полномочий, что позволит каждому без лишних проблем обратиться в соответствующий орган за помощью или советом, сообщили в Минэкономики.

Ранее ученые сообщали, что бытовые товары опасны для здоровья мужчин. Химикаты, содержащиеся в бытовых товарах, оказывают опасное воздействие на половые клетки человека.

Напомним, ранее ученые заявили, что регулярное использование чистящих средств во время уборки квартиры повышает риск нарушения работы легких.

 

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Теги: товары, Кабмин Украины, база
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
hyerwwser    18.05.2020, 18:56
Оценка:  -21
hyerwwser
А базу опасных пищевых продуктов когда запустите?Похоже никогда,ведь в той базе тогда окажется более 90% всех продуктов питания...
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