В Запорожье неизвестный боролся с "порно", угрожая взорвать худсалон

Мужчина потребовал убрать репродукцию картины известного итальянского художника.

Неизвестный мужчина ворвался в художественный салон в Запорожье. Он потребовал работников салона убрать репродукцию картины Лежащая обнаженная авторства Амадео Модильяни.

Об этом говорится в сообщении салона в Instagram.

Мужчина счел слишком откровенной работу известного итальянского художника.

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“Аргумент просто поразил: “Потому что мои дети смотрят на это го*но. Закончил угрозой, что если еще раз увидит, то вернется и разорвет“, - рассказали сотрудники арт-салона.

В салоне отметили, что с таким требованием столкнулись впервые, а сам Модильяни является всемирно признанным метром.

Интересный факт: Картина Лежащая обнаженная была продана два года назад за 157 миллионов долларов

По данному факту работники салона обратились в полицию.

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