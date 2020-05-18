Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Виннице 20-летний парень из окна обстрелял автомобиль

Комментариев: 1
Хулиган открыл стрельбы из пневматического пистолета.
Хулиган обстрелял авто
Хулиган обстрелял авто
Пресс-служба НП

18 мая полицейские задержали в Виннице 20-летнего парня, который из окна квартиры в многоэтажном доме устроил стрельбу и повредил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области. 

Читай также: В Хмельницком мужчина ранил копа, пытавшегося остановить домашнее насилие

Ночью 18 мая местный житель обратился на линию 102 и сообщил, что его автомобиль обстреляли из окна дома, когда он сел в машину и собирался отъехать. В результате стрельбы рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам водитель не пострадал.

Во время осмотра поврежденного автомобиля полицейские выяснили, что вероятно стреляли из пневматического оружия.

Правоохранители установили квартиру  10 этаже здания, откуда велась стрельба. Там находился 20-летний ранее не судимый местный житель. Когда полицейские прибыли на место, хулиган отказался открывать дверь.

Полицейские зашли в квартиру, когда приехал его родственник. Из помещения изъяли пневматический пистолет и направили на экспертизу.

В полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 УКУ (хулиганство). Нарушителю грозит до семи лет тюремного заключения.

Пресс-служба НП

Напомним, в Харькове водитель устроил стрельбу из-за нарушения ПДД.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Extraterrestre    18.05.2020, 19:25
Оценка:  0
Extraterrestre
недоносок....
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь