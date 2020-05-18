В Виннице 20-летний парень из окна обстрелял автомобиль

Хулиган открыл стрельбы из пневматического пистолета.

18 мая полицейские задержали в Виннице 20-летнего парня, который из окна квартиры в многоэтажном доме устроил стрельбу и повредил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

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Ночью 18 мая местный житель обратился на линию 102 и сообщил, что его автомобиль обстреляли из окна дома, когда он сел в машину и собирался отъехать. В результате стрельбы рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам водитель не пострадал.



Во время осмотра поврежденного автомобиля полицейские выяснили, что вероятно стреляли из пневматического оружия.



Правоохранители установили квартиру 10 этаже здания, откуда велась стрельба. Там находился 20-летний ранее не судимый местный житель. Когда полицейские прибыли на место, хулиган отказался открывать дверь.



Полицейские зашли в квартиру, когда приехал его родственник. Из помещения изъяли пневматический пистолет и направили на экспертизу.



В полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 УКУ (хулиганство). Нарушителю грозит до семи лет тюремного заключения.

Пресс-служба НП

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