В Одессе трамвай протаранил грузовик

Несмотря на сильные повреждения вагона в аварии никто серьезно не пострадал.

На весь экран Свернуть

В понедельник, 18 мая, в Одессе трамвай с пассажирами столкнулся с грузовиком. От удара у трамвая сильно повреждена кабина – смяло переднюю часть корпуса, выбило стекла. Об этом пишет местное издание “Думская“.

Читай также: В Мелитополе опрокинулась маршрутка: видео

В результате ДТП вагон сошел с рельсов. Движение трамвайных маршрутов №1 и №7 было приостановлено. По данным пресс-службы КП “Одесгорэлектротранс“, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, в понедельник, 18 мая, в Одессе частично обвалился пятиэтажный дом. Жильцов срочно эвакуировали. Спасатели разбирают завалы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.