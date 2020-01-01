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В Одессе трамвай протаранил грузовик

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Несмотря на сильные повреждения вагона в аварии никто серьезно не пострадал.
В Одессе трамвай протаранил грузовик
© dumskaya.net
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В Одессе трамвай протаранил грузовик
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В понедельник, 18 мая, в Одессе трамвай с пассажирами столкнулся с грузовиком. От удара у трамвая сильно повреждена кабина – смяло переднюю часть корпуса, выбило стекла. Об этом пишет местное издание “Думская“.

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В результате ДТП вагон сошел с рельсов. Движение трамвайных маршрутов №1 и №7 было приостановлено. По данным пресс-службы КП “Одесгорэлектротранс“, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, в понедельник, 18 мая, в Одессе частично обвалился пятиэтажный дом. Жильцов срочно эвакуировали. Спасатели разбирают завалы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Теги: Одесса, трамвай, грузовик, ДТП
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