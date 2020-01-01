Секс-куклы, святая вода и голая свадьба: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 18 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 18 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как малазийские рыбаки выловили рыбу весом 280 кг, а японец приютил лису, перепутав ее с собакой.
Секс-куклы в Японии заменили зрителей на трибунах во время футбольного матча, а британцы устроили обнаженную свадьбу.
Священник в США освятил еду из водного пистолета, а юная модель Кайя Гербер показала сломанную руку.
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