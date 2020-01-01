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Секс-куклы, святая вода и голая свадьба: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 18 мая 2020 года.
Британцы устроили обнаженную свадьбу
Британцы устроили обнаженную свадьбу
Daily Mail
Cмотрите фотогалерею Секс-куклы, святая вода и голая свадьба: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 18 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как малазийские рыбаки выловили рыбу весом 280 кг, а японец приютил лису, перепутав ее с собакой.
 
Секс-куклы в Японии заменили зрителей на трибунах во время футбольного матча, а британцы устроили обнаженную свадьбу.
 
Священник в США освятил еду из водного пистолета, а юная модель Кайя Гербер показала сломанную руку.
 
 

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Теги: секс, свадьба, рыбалка, фото, священник, фоторепортаж, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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