Секс-куклы, святая вода и голая свадьба: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 18 мая 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 18 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как малазийские рыбаки выловили рыбу весом 280 кг, а японец приютил лису, перепутав ее с собакой.

Секс-куклы в Японии заменили зрителей на трибунах во время футбольного матча, а британцы устроили обнаженную свадьбу.

Священник в США освятил еду из водного пистолета, а юная модель Кайя Гербер показала сломанную руку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet