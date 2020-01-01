Пожар в колледже в Одессе: подозреваемой избрали меру пресечения

Подозреваемой назначили круглосуточный домашний арест. Женщина включила обогреватель и оставила его без присмотра, что спровоцировало пожар.

Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже facebook.com/maksymkutsyi

Заведующей дневным отделением сгоревшего колледжа Одессы назначили круглосуточный домашний арест. Решение принял Киевский райсуд Одессы в понедельник, 18 мая.

"По версии следствия, 4 декабря 2019 года в начале рабочего дня женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла дверь и оставила без присмотра электроприбор, в результате аварийного режима работы которого произошел пожар, приведший к трагической гибели 16 человек", - сказано в сообщении.

Женщину подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, поэтому следственный судья принял соответствующее решение, удовлетворив поступившее ходатайство.

Напомним, что ранее в деле о пожаре в одесском колледже появились два новых фигуранта. Сотрудников учебного заведения подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем особо тяжкие последствия.

Также сообщалось, что колледж не проверяли с 2014 года. Тогда в здании выявили основные нарушения правил противопожарной безопасности.

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