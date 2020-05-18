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Хотел переписать евреев: МВД уволило полицейского чиновника

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Аваков уволил топ-чиновника полиции Ивано-Франковской области, который намеревался провести "инвентаризацию" местной областной общины евреев.
МВД уволило полицейского чиновника Ивано-Франковщины
МВД уволило полицейского чиновника Ивано-Франковщины
Корреспондент

Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области полковника Михаила Банка. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил нардеп от Слуги нанрода Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

"Министр МВД Арсен Аваков отреагировал на обращение депутатов по поводу некорректных действий начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка. Напомню, Банк хотел провести "инвентаризацию" еврейской областной общины. То есть, провести перепись евреев. Банк уволен с занимаемой должности 15 мая", - написал Дубинский.

В ответе Министерства внутренних дел на депутатское обращение говорится, "в соответствии с п. 3 приказа Национальной полиции Украины от 13 мая 2020 №355 "О назначении и проведении служебного расследования" полковник полиции Банк М.В. отстранен на время проведения служебного расследования от выполнения служебных обязанностей".

Также Аваков в том же письме на имя нардепа Игоря Фриса проинформировал, что приказом департамента стратегических расследований от 15 мая полковник полиции Банк уволен с занимаемой должности.

 
Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил "запаковать" ромов и вывезти из города за то, что они не собалюдают карантин.
 
Позже Руслан Марцинкив извинился за скандальное высказывание о ромах, но заявил, что не видит в нем никакой дискриминации.
 

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Теги: МВД, евреи, полиция, МВД Украины, отставка, Аваков, увольнение, Арсен Аваков, Ивано-Франковская область, Александр Дубинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СливнойБачок    18.05.2020, 19:53
Оценка:  0
СливнойБачок
Ну что, поняли окончательно кому Аваков и эти Слуги Народа служат?
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