Обвал дома в Одессе: стали известны подробности

Жители успели эвакуироваться самостоятельно, когда услышали треск здания, однако под завалами могут находиться домашние животные.

В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. По предварительным данным, все жители дома успели самостоятельно покинуть квартиры. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила пресс-служба ГСЧС области.

"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. По словам жителей, все успели эвакуироваться самостоятельно, как услышали треск стен. На данный момент проводятся спасательно-поисковые работы. По сообщению есть пропавшие животные. Поэтому возможно необходима будет помощь животным", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели отметили, что в результате обвала было повреждено восемь квартир, в которых проживало 30 человек.

"В частично обрушившемся флигеле проживало 15 человек, еще двое снимали помещения. Обвалившаяся часть сейчас поддерживает остальное здание", - отметил начальник ГСЧС Вадим Шулюк.

В свою очередь начальник ГУНП Олег Бех сообщил, что дом имел небольшой крен, передает Думская, напомнив, что недавно рядом с домом ради строительства ТЦ снесли бани. Жильцы еще тогда опасались, что это может привести к разрушению их дома.

"По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадки был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сказал Бех.

Также в полиции сообщили, что планируют открыть дело в связи с обвалом стены жилого дома в Одессе. Дело будет открыто по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что компания-застройщик поможет с расселением людей.

Напомним, сегодня в Одессе рухнул жилой дом-памятник архитектуры 1890 года постройки. Рядом с домом недавно снесли бани.

А в апреле в центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры на углу Канатной и переулка Нахимова.

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