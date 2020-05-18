СБУ расследует возможную госизмену Ермака и Кучмы

Нардеп Владимир Вятрович опубликовал ответ из СБУ, в котором говорится о возбуждении уголовного дела в отношении Ермака и Кучмы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту возможного совершения государственной измены представителями украинской делегации на переговорах в Минске. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил народный депутат фракции Европейская Солидарность Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены", - говорится в обнародованном нардепом уведомлении СБУ о выполнении постановления следственного судьи.

Вятрович отметил, что принудил СБУ открыть соответствующее дело через суд.

"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд", - прокомментировал Вятрович.

23 апреля суд удовлетворил жалобу Вятровича и обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой.

Перед этим в СБУ заявляли, что не видят оснований для открытия уголовного дела против Ермака за создание "консультативного совета".

Речь идет о встрече ТКГ в Минске 11 марта 2020 года, на которой при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения "Консультативного совета", в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии. Позже Ермак исключил прямые переговоры с сепаратистами в Консультативном совете.

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