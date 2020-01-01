Фотографию стада опубликовали в местной группе в соцсетях. Пользователи предположили, что такая мера призвана защитить чужие деревья и траву.

В районе Игрень в Днепре фермер надел на стадо коз защитные маски. Фотографии появились в местной Facebook-группе в понедельник, 18 мая.

Пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву. Другие комментаторы шутили про коронавирус и масочный режим на карантине.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре на стадо коз надели защитные маски

Напомним, что ранее на въезде в Киев Олимпийский мишка "надел" медицинскую маску. Курьезное фото опубликовали в соцсети. На нем запечатлен олимпийский мишка, стоящий на въезде в Киев. Фигура - в медицинской маске.

Также сообщалось, что опыты на хомяках доказали эффективность масок. Ученые разместили маски между клетками со здоровыми грызунами и зараженными, и запустили намеренную циркуляцию воздуха.

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