Интервью с Гиркиным: у офиса Гордона протесты, СБУ обещает проверку

В Службе безопасности рассчитывают получить новый фактаж из скандальных интервью журналиста Гордона с Поклонской и Гиркиным.

Активисты вечером в понедельник, 18 мая, устроили акцию протеста у офиса Дмитрия Гордона, который, провел интервью с бывшим так называемым "главой минобороны ДНР" Игорем Гиркиным, сообщает ТСН.

Присутствующие считают, что действия журналиста подпадают под статью УК о пропаганде терроризма.

Люди также возмущались недавним интервью журналиста с экс-"прокурором" Крыма Натальей Поклонской.

Тем временем в СБУ заявили, что проведут проверку по поводу скандального интервью, которое Гордон взял у Гиркина, передает BBC News Украина.

"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным", - сказал представитель спецслужбы в ответ на вопрос журналистов.

В свою очередь, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии журналистам отметил, что использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях "достаточно распространенная мировая практика".

"Такие интервью ценны дополнительным фактажом, деталями. Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", - объясняет он.

Гиркин во время своего интервью также рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

"Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и во время расследования серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности", - подчеркнул Мамедов.

В частности, особую ценность для следствия, по его словам, информация относительно контроля и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Ранее сообщалось, что бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе.

Перед этим прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17: Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

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