Интервью с Гиркиным: у офиса Гордона протесты, СБУ обещает проверку
Активисты вечером в понедельник, 18 мая, устроили акцию протеста у офиса Дмитрия Гордона, который, провел интервью с бывшим так называемым "главой минобороны ДНР" Игорем Гиркиным, сообщает ТСН.
Присутствующие считают, что действия журналиста подпадают под статью УК о пропаганде терроризма.
Люди также возмущались недавним интервью журналиста с экс-"прокурором" Крыма Натальей Поклонской.
Тем временем в СБУ заявили, что проведут проверку по поводу скандального интервью, которое Гордон взял у Гиркина, передает BBC News Украина.
"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным", - сказал представитель спецслужбы в ответ на вопрос журналистов.
В свою очередь, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии журналистам отметил, что использовать интервью подозреваемых и обвиняемых лиц в расследованиях "достаточно распространенная мировая практика".
"Такие интервью ценны дополнительным фактажом, деталями. Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", - объясняет он.
Гиркин во время своего интервью также рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.
"Я не исключаю возможность, что в будущем эта информация станет предметом рассмотрения и во время расследования серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности", - подчеркнул Мамедов.
В частности, особую ценность для следствия, по его словам, информация относительно контроля и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.
Ранее сообщалось, что бывший командующий армией "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе.
Перед этим прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17: Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
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