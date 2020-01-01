Шмыгаль рассказал о новых послаблениях карантина

С 22 мая правительство разрешит работу общественного транспорта, а детсады и метрополитен откроются с 25 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что карантин из-за коронавируса продлят, но с 22 мая будет принят ряд новых послаблений. Об этом он заявил 18 мая в эфире телеканала ICTV.

"Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", - отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что службы в храмах для прихожан можно будет проводить при условии не более одного человека на 10 кв. м религиозных сооружений.

"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - добавил премьер.

По его словам, соответствующие решения будут приняты на заседании правительства 20 мая.

Напомним, ранее Кабмин продлил карантин до 22 мая . При этом ряд ограничительных мер смягчили с 11 мая: открылись парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, летних площадок кафе и ресторанов.

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