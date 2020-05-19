Гордон записал обращение по поводу интервью с Гиркиным
Журналист утверждает, что беседа состоялась "в содружестве с украинскими спецслужбами", а ее материалы будут использованы как показания в Гааге.
Читай также: Поклонская заявила, что правильно говорить “в Украине”, а не “на Украине”Дмитрий Гордон прокомментировал реакцию общественности и политиков на его интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. Соответствующее видеообращение он разместил на УouTube вечером 18 мая.
“Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто. И никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины“, - отметил Гордон.
По его словам, флешки с материалами интервью находятся в Гааге, а “показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе“.
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“Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе“, - указал журналист.
Гордон также обратился к митингующим, которые протестовали под офисом его издания и разрисовали вывески и асфальт.
“Мы задокументировали всех, кто участвовал в незаконных акциях. Поэтому все, что вы там наделали, необходимо убрать до 9 утра. Ответственность на каждом из вас“, – подчеркнул он.
Гордон добавил, что ожидает извинений от пятого президента Петра Порошенко, соратников бывшего главы государства, а также журналистов и людей, которые “клеймили его позором“.
Он посоветовал им обратиться в генпрокуратуру и получить там объяснения.
Напомним, ранее Гордон записал интервью с бывшим “главой минобороны ДНР“ Игорем Гиркиным и “экс-прокурором“ Крыма Натальей Поклонской.
Это вызвало острую реакцию общественности и привело к акции протеста у офиса издания Дмитрия Гордона. В СБУ заявили, что проведут проверку по факту скандального интервью.
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