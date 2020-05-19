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Гордон записал обращение по поводу интервью с Гиркиным

Комментариев: 8
Журналист утверждает, что беседа состоялась "в содружестве с украинскими спецслужбами", а ее материалы будут использованы как показания в Гааге.
Гордон записал обращение по поводу интервью с Гиркиным
Гордон записал обращение по поводу интервью с Гиркиным
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Дмитрий Гордон прокомментировал реакцию общественности и политиков на его интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. Соответствующее видеообращение он разместил на УouTube вечером 18 мая.
 
“Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто. И никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины“, - отметил Гордон.
 
По его словам, флешки с материалами интервью находятся в Гааге, а “показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе“.

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“Только что первый заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе“, - указал журналист.

Гордон также обратился к митингующим, которые протестовали под офисом его издания и разрисовали вывески и асфальт.
 
“Мы задокументировали всех, кто участвовал в незаконных акциях. Поэтому все, что вы там наделали, необходимо убрать до 9 утра. Ответственность на каждом из вас“, – подчеркнул он.
 
Гордон добавил, что ожидает извинений от пятого президента Петра Порошенко, соратников бывшего главы государства, а также журналистов и людей, которые “клеймили его позором“.
 
Он посоветовал им обратиться в генпрокуратуру и получить там объяснения.
 
 
Напомним, ранее Гордон записал интервью с бывшим “главой минобороны ДНР“ Игорем Гиркиным и “экс-прокурором“ Крыма Натальей Поклонской.
 
Это вызвало острую реакцию общественности и привело к акции протеста у офиса издания Дмитрия Гордона. В СБУ заявили, что проведут проверку по факту скандального интервью.

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Теги: митинг, видео, акция, журналист, интервью, Наталья Поклонская
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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DARTOV    19.05.2020, 10:07
Оценка:  +1
DARTOV
Ты ж журналист и почему должен оправдываться и перед кем? Перед теми кто работать не хочет, а за пожрать и побухать ходят на протесты и которые даже на нормальном украинском говорить не умеют? Точно что Ты никто теперь для нормальных людей. А еще как выяснилось - стукач...
DARTOV    19.05.2020, 09:17
Оценка:  +1
DARTOV
А Сцыккло оно как оказалось. У него бабла хватит на то чтобы найти всех 16 установленных и самому им пояснить что красить, кого красить и какие витрины и офисы, но видать Карась круче Гоонндона. Хотя оба стукачи конторные, что Гооондон и подтвердил в своем обращении
ftb1    19.05.2020, 09:15
Оценка:  +2
ftb1
Буква "эР" в его фамилии явно лишняя.
amzyraa    19.05.2020, 08:58
Оценка:  +2
amzyraa
А пирамидку шиатцу не забыл гиркину предложить?
nytxcdeer    19.05.2020, 06:23
Оценка:  +2
nytxcdeer
Младший лейтенант ФСБ Дмитрий Гондoн отлично выполнил свою работу.))))))))))))))))))))))
DARTOV    19.05.2020, 09:18
Оценка:  +1
DARTOV
Не прав. Он не младший лейтенант, а полковник. Хотя? Ведет себя как младший лейнтенант.
Колишній-східняк    19.05.2020, 04:41
Оценка:  +4
Колишній-східняк
беседа состоялась "в содружестве с украинскими спецслужбами" - так він хто, агент під прикриттям?
Колишній-східняк    19.05.2020, 09:13
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Судя по реакции СБУ такое “содружество” оказалось для них новостью.
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