Во время обвала в Одессе никто не пострадал - МВД
Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причины происшествия.
Полиция подтвердила, что в результате обрушения части жилого дома в Одессе никто не пострадал. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба МВД.
По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.
Как уточнил глава Нацполиции Одесской области Олег Бех, жителей разрушенного дома временно переселят в место, определенное мэрией.
На месте происшествия провели осмотр, опросили свидетелей и очевидцев. Изучаются записи камер видеонаблюдения.
Напомним, 18 мая в Одессе рухнула часть старинного жилого дома.
По данным экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта, которое возникло из-за строительных работ рядом с метом инцидента.
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