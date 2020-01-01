В Раду внесли законопроект об усилении контроля за Кабмином

Принятие документа позволит качественно выполнять функции парламента в отношении контроля за деятельностью правительства и отдельно взятых министров, подчеркнул Дмитрий Разумков.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3499 Об интерпелляции, который предлагает усилить контроль парламента за Кабмином. Об этом 18 мая сообщил спикер Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

"Сама суть парламента - это не только назначение Кабинета Министров, но и контроль за его деятельностью. Однако, не всегда все соответствует законодательству. И тот законопроект, о котором вы вспомнили, № 3499 - он уже зарегистрирован. На мой взгляд, он абсолютно необходим, чтобы привести в норму украинское законодательство, в соответствии с Конституцией и заложить действенные механизмы контроля. <...> И он действительно будет давать возможность качественно выполнять функции парламента в отношении контроля за деятельностью Кабинета Министров, за деятельностью отдельно взятых министров и давать все те полномочия, которые предусмотрены Конституцией Украины", - указал Разумков.

По его словам, данный законопроект подписали более 70 народных депутатов от разных фракций и депутатских групп и он с большой долей вероятности может быть принят.

Как уточнил один из авторов документа, надеп фракции Голос Ярослав Железняк, инициатива усиливает механизмы подотчетности отдельных министров и всего правительства парламентским комитетам и коалиции парламентариев.

Законопроект инициировали депутаты от Слуги народа, Голоса, Батькивщины, группы За будущее. Среди авторов указаны также Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук.

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