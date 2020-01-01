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Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, потерь нет

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Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские военные дали достойный отпор сепаратистам
Украинские военные дали достойный отпор сепаратистам
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 мая, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

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Об  этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 19 мая.

Отмечается, что противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Богдановки, Тарамчука, Красногоровки, Широкино, Новотошковского, Новолуганского, Луганского (три раза), Пивденного и Новоалександровки.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы, - рассказали в штабе.

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По данным разведки, ответным огнем ВСУ один сепаратист был убит.

С начала нынешних суток враг применил минометы 120 мм и 82 мм возле Орехового и Новотошковского. Украинские войска открывали огонь в ответ. Потерь нет.

Напомним, снайперы ФСБ участвовали в убийстве военного ВСУ на Луганщине. По данным штаба ООС, группа снайперов ФСБ РФ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.

 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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