Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, потерь нет
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 мая, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов украинские военные не пострадали.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 19 мая.
Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Богдановки, Тарамчука, Красногоровки, Широкино, Новотошковского, Новолуганского, Луганского (три раза), Пивденного и Новоалександровки.
Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы, - рассказали в штабе.
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По данным разведки, ответным огнем ВСУ один сепаратист был убит.
С начала нынешних суток враг применил минометы 120 мм и 82 мм возле Орехового и Новотошковского. Украинские войска открывали огонь в ответ. Потерь нет.
Напомним, снайперы ФСБ участвовали в убийстве военного ВСУ на Луганщине. По данным штаба ООС, группа снайперов ФСБ РФ 27 февраля убила украинского воина - младшего сержанта Владимира Федченко.
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