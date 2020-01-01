Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, ВСУ без потерь

Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 18 мая, 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 19 мая.

Так, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ фиксировались в районе Богдановки, Тарамчука, Красногоровки, Широкино, Новотошковского, Новолуганского, Луганского (три раза), Пивденного и Новоалександровки.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", – рассказали в штабе.

По данным разведки, ответным огнем ВСУ один сепаратист был убит.

С начала нынешних суток враг применил минометы 120 мм и 82 мм возле Орехового и Новотошковского. Украинские войска открывали огонь в ответ. Потерь нет.

Напомним, за сутки 17 мая сепаратисты совершили восемь обстрелов по позициям ВСУ. Тогда были ранены трое украинских военных.

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