Итоги 18 мая: лучший президент и доллар на минимуме

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Украинцы назвали лучшего президента за годы независимости; курс американского доллара упал к самой низкой отметке за последние два месяца: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украинцы назвали лучшего президента за годы независимости

Лучшим президентом украинцы считают Кучму - 20% опрошенных. Действующего главу государства Владимира Зеленского таковым считают 16% украинцев. За первого президента независимой Украины Леонида Кравчука высказались 13% респондентов. В рейтинге лучше президентов Украины Петра Порошенко оказался лишь на 4 месте с 12% голосов. Сразу за ним следует Виктор Янукович с 9%. Меньше всех на президентском посту украинцам понравился Виктор Ющенко: его лучшим главой государства считают лишь 6% опрошенных.

Доллар упал до минимума за два месяца

Во вторник, 19 мая, в банках доллар торгуется в пределах 26,57-26,59 грн, а евро - 28,85-28,87 грн. На черном рынке доллар стоит 26,60-26,64 грн. Евро - 28,57-28,65 грн.

В Одессе обвалился жилой дом

В результате обвала жилого дома в Одессе никто не пострадал. По предварительным данным, все жители дома успели самостоятельно покинуть квартиры.

Спасатели отметили, что в результате обвала было повреждено восемь квартир, в которых проживало 30 человек.

Также в полиции сообщили, что планируют открыть дело в связи с обвалом стены жилого дома в Одессе. Дело будет открыто по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

За сутки коронавирусом заразилось 325 человек

По состоянию на 9:00 18 мая в Украине 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

К слову, больше всего инфицированных выявили в Черновицкой области (2713), Киеве (2321) и Киевской области (1224).

Зеленский сделает исламские праздники государственными в Украине

В ближайшее время исламские праздники Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников в Украине.

Зеленский встретился с представителями крымских татар и выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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