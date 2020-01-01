За сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19
По состоянию на 9:00 утра 19 мая в Украине зафиксировано 260 новых случаев коронавируса. Всего в стране 18 876 заболевших, из которых 548 человек погибли и 5632 выздоровели.
Об этом сообщает МОЗ во вторник, 19 мая.
Коронавирус обнаружен в:
Винницкой области - 751 случай;
Волынской области - 635 случаев;
Днепропетровской области- 843 случая;
Донецкой области- 131 случай;
Житомирской области - 573 случая;
Закарпатской области - 911 случаев;
Запорожской области - 385 случаев;
Ивано-Франковской области - 1235 случаев;
Кировоградской области - 445 случаев;
г. Киев - 2359 случаев;
Киевской области - 1245 случаев;
Львовской области- 1098 случаев;
Луганской области - 42 случая;
Николаевской области - 263 случая;
Одесской области - 784 случая;
Полтавской области - 264 случая;
Ровенской области - 1188 случаев;
Сумской области - 164 случая;
Тернопольской области - 1081 случай;
Харьковской области - 816 случаев;
Херсонской области - 168 случаев;
Хмельницкой области - 267 случаев;
Черновицкой области - 2742 случая;
Черкасской области - 376 случаев;
Черниговской области - 110 случаев.
Всего с начала 2020 года проверено 47 174 сообщения о подозрении на COVID-19.
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Ранее ВОЗ назвала сроки второй волны COVID-19 в Европе. В организации обеспокоены тем, что пик заболеваемости совпадет с другими сезонными инфекциями.
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