Всего опасным вирусом заболели 18 876 человек.

По состоянию на 9:00 утра 19 мая в Украине зафиксировано 260 новых случаев коронавируса. Всего в стране 18 876 заболевших, из которых 548 человек погибли и 5632 выздоровели.

Об этом сообщает МОЗ во вторник, 19 мая.

Коронавирус обнаружен в:

Винницкой области - 751 случай;

Волынской области - 635 случаев;

Днепропетровской области- 843 случая;

Донецкой области- 131 случай;

Житомирской области - 573 случая;

Закарпатской области - 911 случаев;

Запорожской области - 385 случаев;

Ивано-Франковской области - 1235 случаев;

Кировоградской области - 445 случаев;

г. Киев - 2359 случаев;

Киевской области - 1245 случаев;

Львовской области- 1098 случаев;

Луганской области - 42 случая;

Николаевской области - 263 случая;

Одесской области - 784 случая;

Полтавской области - 264 случая;

Ровенской области - 1188 случаев;

Сумской области - 164 случая;

Тернопольской области - 1081 случай;

Харьковской области - 816 случаев;

Херсонской области - 168 случаев;

Хмельницкой области - 267 случаев;

Черновицкой области - 2742 случая;

Черкасской области - 376 случаев;

Черниговской области - 110 случаев.

За сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19 МОЗ

Всего с начала 2020 года проверено 47 174 сообщения о подозрении на COVID-19.

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Ранее ВОЗ назвала сроки второй волны COVID-19 в Европе. В организации обеспокоены тем, что пик заболеваемости совпадет с другими сезонными инфекциями.

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