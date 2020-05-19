В РФ цинично ответили на призыв США вернуть Крым Украине

В посольстве РФ заговорили о “насильственной бандеризации” полуострова.

В посольстве Российской Федерации, которая продолжает проводить политические аресты в оккупированном Крыму, заявили, что жители полуострова сами решили не быть частью Украины.

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Об этом передает Сегодня, ссылаясь на комментарий дипведомства.

Посольство цинично ответило на призыв пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортэгус "прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине".

В 1954 году Крым был переведен из состава РСФСР в состав УССР, людей об этом не спрашивали. В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном, - заявили в посольстве.

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Напомним, США призвали РФ немедленно вернуть Крым Украине. Американские дипломаты выступили с официальным заявлением по поводу годовщины депортации крымских татар.

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