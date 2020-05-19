Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ цинично ответили на призыв США вернуть Крым Украине

Комментариев: 5
В посольстве РФ заговорили о “насильственной бандеризации” полуострова.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В посольстве Российской Федерации, которая продолжает проводить политические аресты в оккупированном Крыму, заявили, что жители полуострова сами решили не быть частью Украины.

Читай также: Стало известно, сколько людей покинули Крым с 2014 года

Об этом передает Сегодня, ссылаясь на комментарий дипведомства.

Посольство цинично ответило на призыв пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортэгус "прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине".

В 1954 году Крым был переведен из состава РСФСР в состав УССР, людей об этом не спрашивали. В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном, - заявили в посольстве.

Читай также: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину", -Зеленский

Напомним, США призвали РФ немедленно вернуть Крым Украине. Американские дипломаты выступили с официальным заявлением по поводу годовщины депортации крымских татар.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Крым, РФ, полуостров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    19.05.2020, 10:39
Оценка:  0
Колишній-східняк
Херсонские фермеры пишут в сетях, что днепровский канал с той стороны ремонтируют и углубляют. Опасаются, что не просто так, что нынешняя власть нам втихаря готовит сюрприз. И как-то верится, что такой слив, в прямом и пероносном смысле, вполне может быть.
nytxcdeer    19.05.2020, 10:38
Оценка:  0
nytxcdeer
И что циничного в абсолютной правде?Пора бы и Польше потребовать вернуть её территории,которые у неё цинично отобрал Сталин в 1939 году и присоединил к СССР.А США пусть лучше озаботится действиями Израиля,который забирает чужие земли безо всякого референдума.
i-Вес    19.05.2020, 10:20
Оценка:  0
i-Вес
А что, бандеризации общества нет?
Может, нет и неподсудности ублюков-"активистов", украинских националистов вроде Стерненко, убившего человека, несмотря на то что все признаки показывают что тот именно защищался? Может, не запретили обучение на русском языке?Не навязывают коллаборационистов в герои?
Vixerunt    19.05.2020, 10:34
Оценка:  -1
Vixerunt
Это вам ответка за насильственную русификацию в прошлом. Вам стоит понять что Украина это чужое для вас гос-во с своими законами и не надо нам ничего навязывать. Видите к чему это приводит; скоро дойдёт до того что поезда отменять в мацкаляндию и стену с вами построят.
Aspid    19.05.2020, 10:12
Оценка:  -1
Aspid
Ну, насильственная власовизация и "денег нет вы там держитесь", куда лучше...
Vixerunt    19.05.2020, 10:09
Оценка:  -2
Vixerunt
Ватники вообщ. хотели всю левобережную захватить, но откусить удалось только эту землю, потеряв из под влияния всю Украину.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь