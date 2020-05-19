В РФ цинично ответили на призыв США вернуть Крым Украине
В посольстве Российской Федерации, которая продолжает проводить политические аресты в оккупированном Крыму, заявили, что жители полуострова сами решили не быть частью Украины.
Читай также: Стало известно, сколько людей покинули Крым с 2014 года
Об этом передает Сегодня, ссылаясь на комментарий дипведомства.
Посольство цинично ответило на призыв пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортэгус "прекратить причинять страдания крымским татарам и проживающим в Крыму украинцам и немедленно вернуть полный контроль над полуостровом Украине".
В 1954 году Крым был переведен из состава РСФСР в состав УССР, людей об этом не спрашивали. В 2014 году многонациональный народ Крыма на референдуме решил больше не быть частью Украины вследствие антиконституционного националистического переворота в Киеве и насильственной бандеризации, поддерживаемой Вашингтоном, - заявили в посольстве.
Читай также: "Настанет день, когда Крым вернется в Украину", -Зеленский
Напомним, США призвали РФ немедленно вернуть Крым Украине. Американские дипломаты выступили с официальным заявлением по поводу годовщины депортации крымских татар.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Может, нет и неподсудности ублюков-"активистов", украинских националистов вроде Стерненко, убившего человека, несмотря на то что все признаки показывают что тот именно защищался? Может, не запретили обучение на русском языке?Не навязывают коллаборационистов в герои?