Нові кольори, оновлені етикетки та більш ергономічний дизайн — ось які зміни торкнулися каністр, що Total Lubrifiants представили для всього спектру мастильних матеріалів TOTAL та ELF.

Окрім інновацій у дизайні, Total Lubrifiants також демонструють прагнення всієї Групи Total до відповідального споживання енергоресурсів. Зокрема, зменшення маси каністр та економія сировини дозволять уникнути викидів обсягом, що еквівалентний 9 500 тонн CO2 щороку.

Каністра в авангарді інновацій

Нові каністри TOTAL та ELF — це значний крок вперед! Вони більш практичні, інформація на них легша для сприйняття, в їх дизайні враховані найдрібніші деталі, і все це допомагає споживачам отримувати преміум-якість продукту.

Хто з автомобілістів не розгублювався, стоячи перед магазинною полицею з купою однакових каністр? Завдяки оновленому дизайну каністр TOTAL споживачі можуть з першого погляду ідентифікувати потрібний їм товар, обравши необхідний колір тари. Так, Платина — це продукція преміум-сегмента, Срібло — середнього сегменту, а Бронза — всі інші продукти асортименту. Крім того, покупці можуть з легкістю знайти необхідний товар за етикеткою — вона стала чіткішою, більш інформативною та простішою для читання.

Етикетка у вигляді панелі приладів: максимум інформації, легше сприйняття

Вся необхідна інформація про оливи розташована навколо логотипу у вигляді панелі приладів. На етикетці знаходиться інформація про в'язкість, погодження виробника та QR-код, за допомогою яких можна миттєво визначити, чи не попалася вам в руки підробка.

На етикетці, на відміну від будь-якої іншої, значно краще організовано візуальне подання інформації про мастильні матеріали.

Краща ергономіка для зручності споживачів

Презентована каністра — це новий дизайн з більш ергономічною ручкою, що полегшує користування. Кришка була також функціонально перероблена, щоб полегшити процес заміни або доливання оливи.

«Ми завжди пропонували прості у сприйнятті продукти для клієнтів, — відзначив Жан Паризот, віцепрезидент з автомобільного напрямку Total Lubrifiants. — Але сучасні покупці потребують різноманітної інформації про продукт та його використання, тому ми вирішили переробити наші каністри, давши їм нову форму, кольори та етикетку. Нашим завданням було представити виразний дизайн, щоб споживачі могли ще легше ідентифікувати наші продукти брендів TOTAL та ELF. Я вважаю, ми досягли своєї мети, і результати пошуків ідеального дизайну повністю відповідають продуктивності наших мастил — іншими словами, вони чудові!».

Нові каністри TOTAL та ELF почали поступово з’являтися в країнах, де представлені бренди, вже з січня 2020 року.