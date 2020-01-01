В МОЗ рассказали, кому будут делать тесты на антитела

Появились детали массового тестирования на антитела.

Иммуноферментный анализ (ИФА-тестирование) на антитела будут обязательно проводить всем людям, которые находятся в группе риска. Обязательно тестирование пройдут сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии, которые на карантине продолжали нести службу.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, передает РБК-Украина.

По словам главы Минздрава, тест покажет, переболел ли человек коронавирусом или еще болеет.

Это будут люди, которые имеют симптомы коронавируса, это будут люди, которые находятся в группе риска, работники Нацполиции, Нацгвардии. Мы расширяем круг контактных лиц, которые контактировали с больными. Увеличение тестирование позволит нам лучше управлять ситуацией с течением коронавирусной болезни, - сказал он.

По словам министра, новый тип тестирования смогут проводить лаборатории украинских больниц.

Мы имеем большее количество лабораторий, которые могут устанавливать ИФА-тестирование. Это лаборатории установлены в наших больницах. Да, у нас есть несколько производителей. Конечно, мы будем выбирать тестирование тех производителей, которые верифицированы и подтверждены или Европейским союзом или нашими лабораториями, что эти тесты могут использоваться на территории Украины за государственные средства, - сказал Степанов.

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Напомним, по состоянию на 9:00 утра 19 мая в Украине зафиксировано 260 новых случаев коронавируса. Всего в стране 18 876 заболевших, из которых 548 человек погибли и 5632 выздоровели.

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